Wegen en verkeer verwijdert groen langs N44 en E40 in Aalter voor verkeersveiligheid

De bomen en struiken langs de N44 en E40 zijn te hoog en te oud aan het worden om ze te laten staan. Daarom is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begonnen met ze te verwijderen. “Dat is noodzakelijk”, zegt schepen Patrick Hoste (CD&V). “Naarmate bomen en struiken hoger en ouder worden, nemen de risico’s voor de verkeersveiligheid toe. Hoge bomen vangen veel wind, kunnen omwaaien of afbreken en op de weg vallen."