Winterpret maakt vliegende start: nu al 1,6 miljoen bezoekers

In dezelfde periode vorig jaar werden er veel minder bezoekers geteld, namelijk 900.000. Winterpret ging toen door, maar bezoekers moesten wel in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. De eindejaarsmarkt moest uiteindelijk ook worden ingekort wegens een heropflakkering van het aantal besmettingen in ons land. Twee jaar geleden, in 2020, werd Winterpret afgelast omwille van de coronapandemie.