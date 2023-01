ZF Wind Power in Lommel krijgt 2 miljoen euro steun voor uitbouw testcentrum

Om de kost van windenergie te verlagen, ontwikkelen windturbineproducenten steeds grotere rotoren voor de turbines. Zo kunnen ze méér windenergie capteren, en krachtigere generatoren gebruiken. Om de volgende generatie van aandrijflijnen voor windturbines te kunnen ontwerpen, investeert ZF Wind Power in dit nieuwe onderzoekscentrum. Er zal ook personeel moeten worden opgeleid om er aan de slag te gaan.

Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns (CD&V) is erg enthousiast dat Vlaanderen steun kan bieden: "Windmolens vandaag zijn erg belangrijk in de transitie naar hernieuwbare energie. In Lommel zal in het testcentrum onderzoek gedaan worden om het rendement van windmolens te versterken zodat ze nog meer wind kunnen omzetten in elektriciteit."