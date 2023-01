Zwemcomplex Aquatopia in Aalst officieel geopend

“Aquatopia biedt vanaf nu waterplezier voor de hele familie”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). “De allerjongsten kunnen terecht in Pols Peuterbaden, met vier kleine glijbanen, wateremmers, fonteinen en waterpistolen. Ook de Roedelroetsj, een brede open glijbaan van 4 meter breedte, is prima voor gezinnen. Voor wie meer adrenaline wil, is er de snelle Discoduiker met lichtjes en bandenbuis De Dolle Donut. In totaal gaat het om 232 meter aan glijbanen. Ik ben blij dat we nu een attractie erbij hebben voor gezinnen met jonge kinderen."