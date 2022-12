264 kilometer gefietst door Limburg bij -2 graden om kansarme kinderen leuke verjaardag te bezorgen

"En zo zijn we op het idee gekomen om een verjaardagspakket te voorzien waar alles in zit: om te kunnen trakteren in de klas, om een feestje te kunnen geven met vriendjes en een cadeau ter waarde van 20 euro", zegt Breemans. "Zo kunnen we kansarme kinderen toch een onvergetelijke verjaardag bezorgen. We werken op basis van lijsten van OCMW's in de 17 gemeenten waar we actief zijn. Bij het pakket voegen we ook een brief met de boodschap dat de ouders mogen doen alsof ze het pakket zelf hebben gekocht. Dat is belangrijk voor de band tussen ouder en kind."