600 kerstmannen en -vrouwen wandelen of lopen de Santa Walk in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas hebben zo’n 600 deelnemers verkleed als kerstman of kerstvrouw de negende editie van de Santa Walk gelopen, een tocht van 4,5 kilometer. De eerste Santa Walk werd in 2012 gewandeld en is een initiatief van Rotary Sint-Niklaas. De opbrengst van 2.500 euro gaat naar Make Me Smile, een vzw die kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunt.