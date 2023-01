Bewoners Ten Bosse in Sint-Goriks-Oudenhove vragen tevergeefs verkeersborden en maken er dan maar zelf

Ten Bosse, bij Sint-Goriks-Oudenhove, een deelgemeente van Zottegem, ligt aan een verbindingsweg, die door sommige bestuurders gebruikt wordt als ‘snelle doorsteek’.

“Veel wagens rijden hier echt véél te snel. Je kan gerust zeggen dat ze razen. Soms is het echt ongelooflijk. Wie zich aan de snelheid houdt, wordt gegarandeerd voorbijgestoken. Alsof jij dan in de fout gaat, door te traag te rijden”, benadrukt Johan Persoons van het buurtcomité.

“Vroeger was de snelheid vanaf het dorp tot aan de afslag richting woonzorgcentrum De Vlamme hier even verderop beperkt tot 50 km/u en vanaf het stuk van Ten Bosse erna mocht je maximum 70 km/u rijden. Dat was echt veel te snel, want je kan je wel voorstellen dat sommige bestuurders er een vrijgeleide in zagen om nog een pak sneller te rijden. Onverantwoord, want het is het hier ondanks de beperkte bebouwing nog steeds een woongebied. Waar veel gezinnen met kinderen wonen.”

Het buurtcomité deed een aanvraag bij de stad Zottegem om de snelheid ook in hun deel van Ten Bosse te verlagen naar 50 km/u. “Dat was in 2019”, vertelt Johan. “Er werden toen af en toe borden geplaatst die de snelheden registreerden waarmee de verkeersdienst zich kon vergewissen van de situatie hier en er werd ook een verkeerspaal geplaatst waarop een bord met de aanduiding van de maximumsnelheid zou komen."