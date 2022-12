Componist Wim Henderickx (60) plots overleden, bekend van de opera "De bekeerlinge" 

Wim Henderickx, opgeleid als componist en percussionist, schreef muziek voor heel uiteenlopende bezettingen, zowel voor kleine ensembles als voor orkest, voor harmonie-orkest of voor koor. Hij was de huiscomponist van Muziektheater Transparant, waarvoor hij onder meer de opera's "Triumph of spirit over matter" en "Achilleus" schreef en in 2017 ook "Revelations". In 2013 werd hij artist in residence van het Antwerp Symphony Orchestra.