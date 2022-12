De logische en evidente comeback van Caroline Gennez

Vooruit is van de drie centrumpartijen wellicht de partij die er bij de verkiezingen van 2019 het beste in geslaagd is om nieuwe mensen te lanceren. Conner Rousseau is er zelf een voorbeeld van, net als Hannes Anaf, in het Vlaams Parlement, of Melissa Depraetere, in de Kamer. Maar die zijn nu volop ervaring aan het opdoen, en wanneer een partij iemand zoekt die meteen inzetbaar is en geen studieronde nodig heeft, dan is het logisch dat ze iemand voorstelt met ervaring.



Dat was de redenering om Frank Vandenbroucke terug te halen, en dat is vandaag ook de redenering. Gennez is nog partijvoorzitter geweest, en heeft het huidige federale regeerakkoord mee helpen tot stand komen. En door voortaan samen te werken met Frank Vandenbroucke wordt ook de bladzijde van ruziënde socialisten officieel afgesloten.