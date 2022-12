Dodelijke woningbrand in Wilrijk

Het vuur ontstond rond half 9 gisteravond in een woning aan de Jozef Kenneslei in Wilrijk. De brandweer was snel ter plaatse. Het was de bewoner zelf die het vuur opmerkte, toen hij thuiskwam. “De bewoner heeft dan gezien dat de woning vol met rook hing”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Hij en nog een aantal andere mensen hebben dan geprobeerd zoveel mogelijk te verluchten. De man zelf is dan nog verder naar boven gegaan. Maar daar is de rook te dicht geworden. De man is bevangen door de rook. De brandweer heeft het slachtoffer uit het gebouw bevrijd. Maar de reanimatie heeft helaas niet kunnen baten. De man van 67 jaar is overleden.”

Twee andere personen die de woning ook binnen zijn gegaan, werden licht bevangen door de rook. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor een controle, maar waren er niet erg aan toe. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. Er is een branddeskundige aangesteld, en ook het gerechtelijk lab zal de woning daarvoor nog bezoeken.