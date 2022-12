Antwerpse straten lopen vol maar Park and Rides blijven leeg: "Gemiste kans om shoppers kennis te laten maken met historische combinatie met gratis openbaar vervoer"  

Volckeryck hoopt dan ook dat er in de solden beter zal gecommuniceerd worden over zulke acties en wegenwerken. "We hopen in de solden wat schade goed te maken. Maar we horen dat er nog verdere werken gepland staan in het laatste weekend van januari. Dat is een topweekend voor de solden. We hopen dan ook dat het Agentschap Wegen en Verkeer en de kabinetten van minister Peeters en onze schepen van mobiliteit eerder zullen samenzitten. Zo vermijd je ongelukkige communicatie vlak voor het weekend, zoals nu het geval was. Dit weekend is een gemiste kans om shoppers te leren hoe de Park & Rides werken en dat er een gratis combiticket is met het openbaar vervoer. Die ticketten lagen blijkbaar ook op de ticketautomaat van de parking. Maar het is stom ze daar te leggen als je gratis mag parkeren."