Grimbergse vzw voor mensen met beperking krijgt cheque voor nieuw gebouw: "Broodnodig"

Naast benefietacties, subsidies van de Vlaamse overheid, een erfpachtgrond van de gemeente om op te bouwen, krijgt Eigen Thuis ook middelen van Vlabinvest. “Daar zijn we heel blij mee, want het kostenplaatje loopt op”, gaat de directeur verder. “De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de bouwindex, maken dat het project zo’n 30 procent duurder is geworden. We zijn begonnen met een geraamde kostprijs van 7,5 miljoen euro voor het nieuwe gebouw, nu zitten we al aan 10 miljoen euro exclusief BTW. Alle steun is welkom.”

“Als de planning vlot loopt, zouden we binnenkort de gunning kunnen doen aan een aannemer en zouden we in het voorjaar kunnen starten. De bouw zal zo’n 18 maanden duren.”