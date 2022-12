Europese burgers en bedrijven zullen vaker moeten betalen voor CO2-uitstoot

Onderhandelaars van de Europese lidstaten en het Europees Parlement hebben vanochtend overeenstemming bereikt over een hervorming van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS). Europese burgers en bedrijven zullen in de toekomst vaker moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Een nieuw sociaal energiefonds zal de gevolgen van de energietransitie voor consumenten moeten opvangen.