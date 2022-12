Familie van 75-jarige vrouw zoekt persoon die haar reanimeerde en zo haar leven redde in station Gent-Sint-Pieters

De vrouw is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, en is een aantal uren in een kunstmatige coma gehouden. "Ze ligt nog altijd aan de hartbewaking, maar is intussen gelukkig weer bij bewustzijn. We zijn allemaal heel gelukkig dat ze het nog kan navertellen, want zonder die medewerker van NMBS had het een heel ander scenario kunnen zijn", vertelt Pieter. "Er staat haar nu wel nog een hartoperatie te wachten, maar het is een taaie tante, dat komt zeker goed".