Gewapende daders plegen overval op Spar-supermarkt in Wolvertem

De overval in de supermarkt in Wolvertem vond plaats rond 9.30 uur vanochtend. “Twee mannen met een bivakmuts op zijn de Spar binnengedrongen en hebben de inhoud van de kassa geëist”, bevestigt korpschef Alain Meerts van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise). “Daarbij hebben ze ook een pistool getoond, maar er is niet geschoten. Daarop zijn ze te voet weggevlucht.” Ook de handtas van een klant werd door de daders meegenomen.