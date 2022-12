"Ik kreeg voor hele klas te horen dat mijn schoolrekening niet betaald was": Yassin (17) en Isalie (18) getuigen over opgroeien in kansarmoede

"Kansarmoede blijf je met je meenemen", zegt Yassin. "Dat is een litteken. Het is een cirkel waar je heel moeilijk uit geraakt. Ik moest er sneller door opgroeien. Ik weet al hoe een rekening betaald wordt. Ik weet wanneer een appartement in orde is. Ik was altijd met alles bezig. Op zich zijn dat tools die ik met mij meeneem, maar het is jammer dat ik ze al heb."

"Ik heb nu een stabieler gezin", zegt Yassin. "Soms moeten we nog uitkijken naar het einde van de maand, maar ik moet mij daar in ieder geval zelf geen zorgen meer over maken. Ik heb de kans om in mijn bed te blijven liggen en series te kijken. Dat is zalig."