Toekomstig cultuurschepen wil een marathon naar Leuven halen

Bert Cornillie, die vanaf volgend jaar schepen van Cultuur in Leuven is, wil een marathon inrichten voor Leuven. Het initiatief zou volgens Cornillie veel aandacht trekken.

Cornillie is zelf een ervaren loper en heeft vandaag voor het derde jaar op rij een marathon gelopen voor HARTlopen: "Ik doe dat voor het Healthy Heart Fund, een fonds dat onderzoek naar hart- en vaatziekten steunt." Belangrijk, vindt Cornillie: "Mijn vader had een zware hartoperatie voor zijn vijftigste en mijn oom had een hartinfarct, dus ik hecht veel belang aan zulke initiatieven." De marathon zou zo'n 2000 tot 3000 euro hebben opgebracht.