Markante vrouwen uit Zonnebeke koken kerstmaal voor kansarmen, vrijwilligers en Oekraïeners

Er waren meer dan 70 inschrijvingen voor het gastronomisch kerstetentje dat vrouwennetwerk Markant in Zonnebeke organiseerde voor kansarmen en vrijwilligers. In november organiseerde de vereniging al een Warme Markant-pakketjesverkoop, die meer dan 5.000 euro in het laatje bracht en dat bedrag werd tijdens het etentje overhandigd aan welzijnsschakel ’t Zunnetje.

“We verlenen diensten aan een 50-tal mensen”, zegt vrijwilligster Christine van Exem van 't Zunnetje. Het geld komt de organisatie goed van pas, want ze ziet dat er steeds meer vraag is naar hulp. 't Zunnetje voorziet kledij, eten en meubelen, maar ook babyvoeding en goedkope luiers en vuilniszakken voor mensen die het financieel moeilijk hebben. “Vooral bij de voedselbedeling merken we dat meer mensen die nodig hebben.”

Christine en de andere vrijwilligers van 't Zunnetje, mochten ook aanschuiven aan de feesttafel, samen met de mensen die ze anders helpen. "Mensen die het financieel moeilijk hebben, zijn vaak ook eenzaam", vertelt een vrijwilliger. "Er zijn hier mensen die al in jaren niet meer zo lekker hebben gegeten. Maar weet je wat ze nog meest van al appreciëren? Dat hier zoveel moeite voor hen werd gedaan, alles werd hier vers klaargemaakt en al dat lekkers mochten ze dan nog in fijn gezelschap en in de warmte opeten. Dàt heeft veel meer deugd gedaan dan gewoon geld krijgen."