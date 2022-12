Ex-minister Meryame Kitir: "Nog aan het groeien in mijn leiderschap, mijn excuses als ik mensen ongewild gekwetst heb"

Daarna bedankt Kitir ook expliciet haar kabinet. Nadat ze aankondigde dat ze mentale rust nodig had, kwamen er al snel ook verhalen naar boven over "een kabinet in chaos". Kitir zou volgens bronnen "onzeker geweest zijn" en "niet goed lijken te weten wat ze wil". Medewerkers zouden daardoor ook vertrokken zijn. "Een onderzoek naar het psychosociaal welzijn op het kabinet toonde aan dat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is de werkrelaties te herstellen", stond er gisteren nog in het persbericht van Vooruit.