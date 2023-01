Minister Peeters maakt fietsbalans op voor Limburg: 86 kilometer extra vernieuwde fietspaden

De afgelopen 2 jaren is er in Limburg ingezet op veilige en comfortabele fietspaden: er werden 36 projecten uitgevoerd over de hele provincie. “Daarbij verbeterden we meer dan 86 kilometer aan fietspaden langs de gewestwegen, vaak op drukke schoolroutes of woon- en werkverkeer", vertelt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).