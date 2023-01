Leuvense vzw Mobile School bestaat 20 jaar: "Straatkinderen de kans geven talenten te ontwikkelen" 

Dat is nodig, want het aantal straatkinderen neemt wereldwijd toe, zegt hij: "Overal ter wereld wonen kinderen in armoede die in gewelddadige situaties belanden." Daarom wil de vzw investeren in jongeren om hen de kans te bieden uit die situatie te ontsnappen: "Als we hen betrekken bij de positieve verhalen in de samenleving, worden ze niet gerekruteerd door de slechte kant van de samenleving."