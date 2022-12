Bart De Wever na cyberaanval op Antwerpse stadsdiensten: "Ik ga niet betalen en niet onderhandelen"

Er waren vermoedens dat de stad onderhandeld had met de hackers of misschien zelfs losgeld had betaald, nadat dit weekend bekend raakte dat Antwerpen van de website van het hackerscollectief verdwenen was. Dat wordt nu met klem ontkend door De Wever, die verder zeer karig bleef met informatie.

"Het is niet raadzaam om nu veel commentaar te geven", zei hij daarover. "Experten en het gerecht zeggen ons allemaal één ding: zwijg erover. Het is alsof de inbreker nog in je huis zit. Die zijn nog in ons systeem. Elke informatie over waar de kluis is, waar ze zitten of wat ze hebben en niet hebben, kan hen alleen maar helpen."