Nederlandse band De Dijk houdt het na 41 jaar voor bekeken

De Dijk maakte meer dan 20 platen. "Mag het licht uit", "Als ze er niet is", "Niemand in de stad" en vele andere nummers van de Nederlandstalige groep belanden vaak in de hitlijsten, ook in de Lage Landenlijst. Met het laatste concert in Paradiso is de cirkel rond: het allereerste optreden van De Dijk in 1981 vond ook daar plaats, als voorprogramma voor Raymond van het Groenewoud. De band werkte ook samen met de Amerikaanse soulzanger Solomon Burke.