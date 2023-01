Oppositiepartij start nieuwe gemeentelijst Tervuren: "Afstand van traditionele partijen" 

“We willen een lokaal ongebonden project”, zegt Geyns. “We willen dus niet te veel inmenging. We denken dat we dat het best kunnen doen door afstand te nemen van traditionele partijstructuren." Daarom wordt er een nieuwe gemeentelijst gestart, afgezonderd van Open VLD.

Geyns zegt waarde te hechten aan drie punten: leefbaarheid, openheid en dialoog. "Een goede burgemeester moet bijvoorbeeld de dialoog tussen burger en bestuur op de agenda zetten. Het is zo dat alle Tervurenaren inspraak moeten krijgen in projecten. Iedereen moet gehoord worden. Dat vinden we toch echt belangrijk."

Die openheid mist Geyns momenteel, zegt hij: “Elke gemeenteraad merken we dat de meerderheid niet openstaat voor ideeën van de oppositie. Wij willen nu het contact tussen de Tervurenaar en de gemeente opbouwen. Of ik concrete ambities heb om burgemeester te worden? Dit is een campagne om de toekomst van de inwoners en de gemeente te verbeteren. Ik zal mijn verantwoordelijkheid alleszins niet uit de weg gaan als kopman bij de verkiezingen”, besluit hij.