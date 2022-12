Met dit lied trekt Oekraïne naar Songfestival, show uitgezonden vanuit schuilkelder in metrostation in Kiev

Tijdens het optreden van Tvorchi was de oorlog in Oekraïne nooit ver weg. De dansers op het podium droegen gouden gasmaskers en op de schermen achter de groep stonden teksten als: "Wees niet bang om te zeggen wat je denkt." Een zin die ook in het nummer voorkomt. Er waren ook symbolen te zien die het gebruik van kernwapens aan de kaak stelden. Ook in de meeste andere nummers werd naar de oorlog verwezen.

"We hadden niet gedacht dat we zouden winnen, maar we bedanken iedereen die ons gesteund heeft, die naar onze muziek luistert en die vecht aan het front. We zullen proberen om er alles aan te doen om Oekraïne met waardigheid te vertegenwoordigen", reageerde bandlid Andrew Hutsuliak na de bekendmaking van de uitslag.