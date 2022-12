Oproep Buitenlandse Zaken: "Verlaat Iran zo snel mogelijk, risico op willekeurige aanhouding"

Belgen, ook wie een dubbele nationaliteit heeft, wordt afgeraden om naar Iran te reizen.

Landgenoten die zich in Iran bevinden, worden verzocht uiterst waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om hun veiligheid te waarborgen. Zij krijgen de raad om zo snel mogelijk het land te verlaten, hun verplaatsingen in het land te beperken en samenkomsten te vermijden. Ze melden zich ook best bij de Belgische ambassade in Teheran via de website Travellers Online.

"Onlangs werden een Belg en verscheidene andere westerlingen willekeurig gearresteerd", aldus Buitenlandse Zaken. "Zij zitten momenteel gevangen in Iran."

Eerder deze week raakte bekend dat de West-Vlaamse ngo-medewerker Olivier Vandecasteele veroordeeld is tot 28 jaar cel. Het is niet duidelijk waarvoor hij is veroordeeld. Gisteren is actrice Taraneh Alidoosti gearresteerd wegens een Instagrampost waarin ze zich solidair toont met het protest tegen het regime.