Politievakbond NSPV voert actie op kerstmarkt in Brakel

Een delegatie van politievakbond NSPV heeft op de kerstmarkt in Brakel actie gevoerd, omdat ze bezorgd zijn over de toekomst van de politie. "We willen de premier in zijn thuisgemeente Brakel duidelijk maken dat we ons niet neerleggen bij het feit dat loonsverhoging en een gunstige uitstapregeling over drie jaar gespreid zijn", zegt vakbondsman Koen Anraed. "Van het akkoord dat door de twee voogdijministers (nvdr: minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)) getekend is, is niets overeind gebleven. Ze houden zich vast aan de spreiding over drie jaar, maar na twintig jaar wachten mag de loonsverhoging er in een keer komen."