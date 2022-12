Qatar klaagt "gebrek aan samenwerking" met België aan in corruptieonderzoek en waarschuwt voor gevolgen op gasbevoorrading 

In een mededeling van een Qatarese diplomaat ontkent het land elke betrokkenheid bij het corruptieschandaal in het Europees Parlement, dat door de Belgische Staatsveiligheid en het Belgische gerecht aan het licht is gebracht. Verschillende parlementsleden van de sociaaldemocratische S&D-fractie worden ervan verdacht zich te hebben laten omkopen door Qatar, dat de Europese besluitvorming op die manier zou hebben willen beïnvloeden. Intussen wordt ook Marokko genoemd in het onderzoek.

Qatar ontkent de beschuldigingen "ten stelligste", en "betreurt de selectieve veroordelingen op basis van onjuiste informatie die door lekken aan het licht is gekomen". De Golfstaat verwijt met name de Belgische regering dat ze geen enkele poging heeft gedaan om de Qatarese versie van de feiten te horen.