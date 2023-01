Schaatskriebels op de Aspermansvijver in Rekem

Het hele weekend wordt de Aspermansvijver in Rekem druk bezocht door mensen die nog schaatsen in de kast hebben liggen. Ze komen er vol enthousiasme schaatsen op natuurijs, iets wat je niet meer zo vaak kan doen. Max Brink uit Opgrimbie kwam vanochtend glijden. Hij leerde van zijn vader schaatsen en was er nog acht jaar geleden. "Nu is de kwaliteit van het ijs veel beter dan toen, het ijs is wel tien centimeter dik." De vijver is erg ondiep, het water komt maar tot aan de knieën, en de vijver staat soms zelf droog tijdens een hittegolf.

Samen met zijn vriend Vinz Wuyts komt Max op de vijver schaatsen. "Schaatsen op natuurijs is toch anders, er zijn meer scheuren in en ligt sneeuw op en ook blaadjes. Je kan er minder goed op glijden, maar het is wel heel leuk." De jongens hebben kegeltjes gezet en spelen ijshockey. "Gewoon recreatief hoor, we zitten niet bij een club."