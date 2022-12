Staatssecretaris de Moor: "Eerste groep asielzoekers volgende week weg uit kraakpand in Schaarbeek"

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) erkent in "De zevende dag" dat de situatie in het kraakpand "problematisch" is en streeft ernaar de bewoners zo snel mogelijk over te brengen naar reguliere opvangcentra.

"We zorgen ervoor dat die mensen kunnen verhuizen van het kraakpand naar het opvangnetwerk van Fedasil. Dat zal eind volgende week voor een eerste groep gebeuren", zegt De Moor "We kunnen hen een plaats bij een opvangcentrum van Fedasil aanbieden omdat we de opvangcapaciteit bijvoorbeeld in Glons deze week verder zullen kunnen opschalen."