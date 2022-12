Supporters tellen af naar WK-finale: in Frankrijk koud en zonder grote schermen, in Argentinië zomers warm en extra feestelijk

Wat verderop, in Parijs zelf, staat onze journalist Steven Decraene. In tegenstelling tot Argentinië is de sfeer niet zo tastbaar. "Er is hier een winterse koude, het is een beetje een vreemde periode. Er zijn geen grote schermen of fandorpen. Dat was al afgesproken voor de start van het WK door de controverse rond Qatar."

"Maar alle gesprekken gaan hier wel over de finale", benadrukt Decraene. "Er zal hoogstwaarschijnlijk heel veel op televisie gekeken worden, thuis of op café. Tijdens de match tegen Marokko vorige week werd met twintig miljoen kijkers zelfs een kijkcijferrecord gebroken."

"De Fransen zijn zeker dat ze met de derde beker aan de haal gaan. Ze lossen nog niet te veel over het programma in het geval van winst, want ze willen het lot niet tarten, maar het is toch sterker dan iedereen."