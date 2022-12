Twitter verbiedt gebruikers om accounts van andere platformen te promoten

"We erkennen dat veel van onze gebruikers actief zijn op andere socialemediaplatforms", was te lezen op Twitter. "Maar we zullen niet langer gratis reclame voor bepaalde socialemediaplatforms op Twitter toestaan." De beslissing stuitte meteen op onbegrip. "Waarom?", reageerde voormalig Twitter-CEO Jack Dorsey. Andere gebruikers vragen zich af of de nieuwe regels wel in lijn liggen met concurrentiewetgeving.