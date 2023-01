Winterpret op ijs in Blankenberge, politie doet geen extra controles ondanks schaatsverbod

“We willen geen heksenjacht organiseren”, verklaart Jan Maertens van politie Blankenberge de keuze om niet te gaan patrouilleren bij het ijs. “We hopen dat mensen zelf hun gezond verstand gebruiken, want we willen kost wat het kost vermijden dat mensen door het ijs zakken.” Want ondanks de winterprik, is dat nog steeds een risico. “Het ijs is nog niet vrijgegeven, dus het is niet dik genoeg om op te schaatsen.”