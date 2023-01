600.000 bezoekers op eerste Leuvense kerstmarkt sinds corona

De eerste Leuvense kerstmarkt sinds 2019 is een groot succes geworden. "Na twee jaar onderbreking zijn er dit jaar 600.000 bezoekers naar Leuven afgezakt en dat is meer dan de voorbije twee edities", zegt organisator Marc Pinte. "We hebben de afgelopen tien dagen heel veel geluk gehad met het weer, koud winterweer en op de laatste twee uur na ook veel zon. Uiteraard hebben veel Leuvenaars en studenten de kerstmarkt bezocht, maar ook veel toeristen : Nederlanders, Fransen, Amerikanen ook."

"De hotels zaten ook tamelijk goed vol, zo'n 80 procent, en veel bezoekers die speciaal voor de kerstmarkt kwamen en dat is een nieuwe trend. En dat schept moed voor de 35e editie volgend jaar. Dan volgt er ongetwijfeld iets speciaals, maar wat dat zal worden, moeten we nog bekijken samen met het stadsbestuur", besluit Marc Pinte.