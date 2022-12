"Klimaatklever" is het Woord van het Jaar 2022 in Vlaanderen én Nederland

“Knuffelcontact” in 2020 en "knaldrang" in 2021 waren typische coronawoorden. Een van de weinige leuke neveneffecten van de pandemie was dat de Nederlandse taal fors werd uitgebreid. Maar dat effect is uitgewerkt. “Dit jaar was er niet echt een thema. Er waren woorden uit allerlei domeinen genomineerd. Ik had er wel meer verwacht in verband met oorlog en met energie," zegt Ruud Hendrickx.