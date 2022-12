Aalsters inloopcentrum De Brug vandaag weer open met extra veiligheidsmaatregelen

Het CAW is best tevreden over de snelheid waarmee de stad heeft gereageerd. Schepen Sarah Smeyers (N-VA) en burgemeester Christophe D'Haese (N-VA) hebben dat intersectoraal overleg onmiddellijk georganiseerd met de aangekondigde maatregelen tot gevolg. Op het overleg bleek ook dat het CAW niet de enige organisatie is die met problemen geconfronteerd wordt. Directeur Hillaert: "We horen bij onze partners dat ook hun personeel zich bedreigd voelt. Er is dus zeker een bereidheid om hier een duurzame oplossing uit te werken en de mensen die met problemen zitten aan te raden zich te laten behandelen."

De psychische en verslavingszorg in Vlaanderen is overbevraagd en er zijn vaak lange wachtlijsten. Maar doordat alle mogelijke hulporganisaties en instellingen betrokken waren bij het overleg, en het eigen personeel ook vaak gevaar loopt, zullen mensen die willen ingaan op een hulpaanbod ook snel de nodige hulp krijgen.