Ouders protesteren tegen ontslag van waarnemend directeur van basisschool De Knappe Ontdekker in Maasmechelen

Bij basisschool De Knappe Ontdekker in Eisden is een van de leerkrachten begin dit schooljaar aangesteld als waarnemend directeur, tot grote tevredenheid van de ouders. Maar nu, enkele maanden later, heeft de overkoepelende directie van Scholengroep 14 een nieuwe directeur aangesteld. Die zal in januari aan de slag gaan, en de waarnemend directeur gaat dan opnieuw lesgeven. Want zij had niet de nodige kwalificaties om definitief aangesteld te worden als directeur. De ouders kunnen zich daar niet in vinden, en zijn gestart met een petitie.