Amber Heard en Johnny Depp sluiten overeenkomst die procedure beëindigt

"Na lang nadenken heb ik de moeilijke beslissing genomen een akkoord te sluiten", schrijft de Amerikaanse op Instagram. Ze werd door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van 10 miljoen dollar aan haar ex-echtgenoot, die haar had beschuldigd van laster.

De 36-jarige actrice had beroep aangetekend tegen het vonnis dat in haar nadeel werd uitgesproken. Het gesloten akkoord maakt een einde aan die procedure. "Ik heb deze beslissing genomen nadat ik het vertrouwen in het Amerikaanse rechtssysteem ben verloren, waar mijn openbare getuigenis diende als amusement en onderwerp van discussie was op sociale media", voegde de actrice eraan toe.

De juridische strijd tussen de voormalige echtgenoten komt voort uit een column die de Washington Post in 2018 publiceerde. Daarin omschreef Amber Heard zichzelf als "een publieke figuur die huiselijk geweld vertegenwoordigt", zonder haar ex-man te noemen.

Depp meende dat de tekst zijn reputatie en zijn carrière had vernietigd en klaagde zijn ex-vrouw aan wegens smaad om 50 miljoen dollar aan schadevergoeding te verkrijgen. Amber Heard ging in de tegenaanval en eiste het dubbele.

Na zes weken debatten hadden de juryleden van de rechtbank van Fairfax, in de buitenwijken van Washington, geconcludeerd dat de ex-echtgenoten elkaar hadden belasterd, maar ze oordeelden dat de schade die Johnny Depp had geleden groter was.

Het proces, dat veel publiciteit kreeg en live op televisie werd uitgezonden, werd gevolgd door miljoenen kijkers over de hele wereld en veroorzaakte een lawine van vijandige berichten op sociaalnetwerksites over de actrice.