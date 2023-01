Amper waterdruk in Langemark-Poelkapelle door lek in leiding

"We hebben met het gemeentebestuur al een paar keer de Watergroep verwittigd", zegt de schepen nog. "We zitten ook verveeld met de situatie", klinkt het bij de Watergroep. "We hebben al de leidingen afgezet om te zien waar het probleem zich situeert. We puzzelen echt door leidingen opnieuw in en uit te schakelen, maar voorlopig hebben we het lek nog niet gelokaliseerd."

"We kunnen ook niet zeggen of het om meerdere lekken of bijvoorbeeld een breuk gaat. We doen er wel alles aan om zo snel mogelijk het probleem te verhelpen. Eens dat lek dan gedicht is, gaan we dan ook bekijken of we leidingwater via Hooglede richting Langemark-Poelkapelle kunnen schakelen. Omdat Hooglede hoger gelegen is, zou de waterdruk in Langemark dan hoger moeten liggen dan nu het geval is."