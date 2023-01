Antwerpse politie vraagt beelden van schade door vuurwerk

Vuurwerk afsteken of op zak hebben, mag niet in Antwerpen. Toch zorgt het in de eindejaarsperiode geregeld voor overlast. De politie kan de hulp van burgers gebruiken om daders te identificeren, als het vuurwerk schade heeft aangericht. "Beelden kunnen helpen om de situatie beter in kaart te brengen en de afstekers op te sporen. De beelden moeten wel duidelijk zijn", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.