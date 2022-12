Burgemeester Bart De Wever over hacking Antwerpse stadsdiensten: "Tot nu geen aanwijzing dat persoonsgegevens zijn buitgemaakt waar burgers ernstig benadeeld mee kunnen worden"

Tot vandaag was het onduidelijk welke gegevens precies zijn gestolen. Bart Bruelemans van de stad Antwerpen schept wat meer duidelijkheid: "We hebben een indicatie dat het gaat om inloggegevens van medewerkers, documenten over het personeel, bouwplannen en financiële informatie. We hebben geen indicatie dat er zaken als rijbewijzen, paspoorten of biomedische gegevens zouden zijn gestolen."



De Wever verduidelijkt: "Tot op heden hebben we geen aanwijzingen dat persoonsgegevens zijn buitgemaakt waar burgers ernstig benadeeld mee kunnen worden." Hij voegde eraan toe: "Elk woord in die zin is belangrijk." De stad sluit dus niet uit dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt, maar volgens De Wever zou de Antwerpenaar daar geen ernstig nadeel mogen van ondervinden.