Bedank je dichtstbijzijnde boer met een kerstattentie

Om de kerstwarmte ook met de boeren te delen lanceert natuuractivist Louis De Jaeger de campagne “Dank een Boer”. "Zoek je dichtstbijzijnde boer, ga langs en vertel hen simpelweg hoe dankbaar je bent dat zij ons voedsel voorzien. Een simpele bedanking is voldoende, een kleine attentie hoeft niet maar is altijd fijn. Zo kan je met je kinderen een cake bakken, hen een bloempje geven of gewoon een kaartje schrijven. Het kleinste gebaar kan een wereld van verschil betekenen."