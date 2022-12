Nationale Bank ziet geen recessie in België, maar herhaalt bezorgdheid over "onhoudbare" overheidsfinanciën

De verslechterende concurrentiepositie heeft veel te maken met het systeem van automatische loonindexering in België. Daardoor stijgen de lonen hier sneller en sterker dan in de buurlanden. Over de jaren 2022 en 2023 verwacht de NBB dat de loonkosten in België 5,6 procentpunt sneller zullen toenemen dan in de buurlanden. Dat verschil zou nadien wel weer verminderen, tot 2,3 procentpunt over de periode 2022-2025, omdat de lonen nadien iets sterker zullen stijgen in de buurlanden.

De slechtere concurrentiepositie uit zich ook in de marktaandelen. In 2023 zouden de bedrijven 2,4 procent marktaandeel verliezen, terwijl dat historisch gezien gemiddeld 0,8 procent is. Ook hier zou de daling in de jaren nadien verminderen.

Wunsch waarschuwde wel voor een "aanhoudend verlies van concurrentiekracht", indien de inflatie de komende jaren niet sneller zou dalen in België dan in de buurlanden.