Bewuste sabotage op Gentse fietsers? Politie onderzoekt set pinnen op fietspad in Mariakerke

Op het fietspad aan het Westerringspoor, ter hoogte van het kruispunt met de Eeklostraat in Mariakerke, werd vorige week een set pinnen gevonden. "Het leek een soort van schrikdraad voor duiven: grote pinnen op een draad", vertelt gemeenteraadslid Jeroen Van Lysebettens (Groen). "Dat is natuurlijk een enorm gevaar voor de fietsers, zeker in deze donkere wintertijden. Gelukkig heeft een buurtbewoner het op tijd opgemerkt."