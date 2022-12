Nederlandse premier Rutte biedt excuses aan voor slavernijverleden: "Misdadig systeem dat doorwerkt tot in het heden"

Premier Rutte hield zijn toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag, een "plek voor nationaal gewetensonderzoek", zoals hij het omschreef. Hij begon zijn toespaak met een begroeting in de talen van Suriname en het Caraïbisch gebied.

"Ook al horen we de ongeschreven stemmen uit het verleden niet, het verhaal dat uit alle documenten naar boven komt, is niet alleen mooi. Het is vaak lelijk en ronduit beschamend", zei Rutte. Hij noemde de slavernij waaraan Nederland actief meewerkte "een misdadig systeem dat onnoemelijk veel mensen onnoemelijk veel leed heeft bezorgd en doorwerkt tot in het heden".

Tussen 600.000 en ruim 1 miljoen mensen werden sinds de zeventiende eeuw door Nederlanders vanuit Afrika naar Amerika verscheept en verhandeld in erbarmelijke omstandigheden. "De getallen zijn onvoorstelbaar, het menselijk leed dat erachter schuilgaat nog onmenselijker", zei Rutte. "Ze werden weggerukt uit hun families, ontmenselijkt, als vee behandeld."