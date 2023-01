Stad Bilzen bespaart op eigen werkingsmiddelen om stijgende kosten op te vangen en komt zo tot begroting in evenwicht  

Bilzen kan 2022 afsluiten met een begroting in evenwicht en zal de belastingen volgend jaar niet moeten verhogen. De schuld per inwoner is gedaald tot 1.558 euro per inwoner. "Net zoals elke burger heeft ook de stad hoge energiefacturen gekregen", zegt schepen van Financiën Ann Thijs (Trots op Bilzen). "Door de inflatie zijn ook de personeelskosten gestegen met 10 procent." De personeelskosten maken meer dan de helft uit van het budget van de stad.