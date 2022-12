Moet Donald Trump voor de rechter verschijnen? En kan hij nog presidentskandidaat zijn? VS-correspondent Björn Soenens beantwoordt 5 vragen

Donald Trump heeft onlangs nog vanuit zijn woonst Mar-a-Lago in de staat Florida bekendgemaakt dat hij opnieuw presidentskandidaat is voor de Republikeinse partij. Een bekendmaking die vanuit zijn achterban met groot enthousiasme is onthaald. Zijn campagne komt momenteel ook niet in het gedrang volgens Soenens. "Ook al wordt hij aangeklaagd, toch kan hij kandidaat zijn. Er is zelfs een historisch precedent. In 1920 was Eugene V. Debs presidentskandidaat vanuit zijn cel in Atlanta. Debs kreeg uiteindelijk bijna 1 miljoen stemmen. Het hangt af van de kiezer op wie ze stemmen."