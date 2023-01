Brussel verwelkomt tentoonstelling Franse rock 'n roll-icoon Johnny Hallyday

Naar aanleiding van de start van de tentoonstelling is er vanaf morgen de hele dag muziek te horen van Johnny Hallyday in de Brusselse metrostations. "Johnny Hallyday is nog altijd heel populair in Brussel, zegt An Van hamme van de MIVB. "We draaien wel vaker muziek in onze metrostations bij een speciaal event. Op die manier willen we een eerbetoon schenken aan de Franse zanger."