Brusselse politie en parket gaan sterker samenwerken om problemen in de Noordwijk aan te pakken met referentiemagistraten

Het Brusselse parket gaat met referentiemagistraten werken voor de wijk rond het Brusselse Noordstation. Die moeten ervoor zorgen dat de problemen in de wijk sneller aangepakt worden op het gebied van strafrecht. In de wijk rond het Noordstation werd dit jaar nog een agent doodgestoken en is er veel criminalitiet en drugshandel. Daarom is er veel onvrede bij de politiemensen.