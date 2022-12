Buitenzwembad in Geel blijft drie jaar dicht door stijgende energieprijzen en loonkosten

Brugpartij stelt daarom voor om op andere plaatsen, in natuurlijk water, zwemmen mogelijk te maken.

"In België is het zo dat je nergens mag zwemmen in open water, behalve waar het toegelaten is. In andere landen is dat omgekeerd. Daar mag je overal zwemmen, behalve waar het verboden is. Er is daardoor in België bijna geen zwemgelegenheid voor het grote publiek. Stadsbesturen moeten daarvoor de toelating geven. Zo is er op het Kempens kanaal al een kajakclub die toestemming hebben om bij hun clubhuis te water te gaan. Daar is dus al wat accommodatie voorzien. Volgens ons kan je daar met kleine investeringen al veel doen, zonder dat je er bijvoorbeeld redders moet zetten. Ook in de gemeentelijke visvijver zou het kunnen. Daar zijn verschillende vijvers en daar zijn bijvoorbeeld ook al toiletten. Maar ook daarvoor zegt het stadsbestuur dat het geen middelen heeft."